Grande Fratello | Beatrice Luzzi sempre più isolata dagli altri inquilini | “Facciamo come se non esistesse!” Sul web infuria la polemica

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Durante la notte di Capodanno, nella Casa delMassimiliano Varrese si è reso protagonista di atteggiamenti che hanno scatenato polemiche sul web. Tutto è cominciato qualche ora prima, precisamente la mattina, quando il rapporto trae Vittorio Menozzi sembrerebbe essersi incrinato., andata a dormire insieme a Vittorio, non ha preso bene il gesto compiuto dal modello, che nella notte ha cambiato letto. Così, al risveglio, l’attrice gli ha fatto notare: “Non mi sembra un comportamento normale quello che hai avuto. Mi sembri molto condizionato“. Secondo lail gesto di Menozzi sarebbe da ricondurre alle critiche ricevute dopo che in diretta è stata mostrata la clip in cui erano intenti a scambiarsi effusioni sotto le coperte. L’ingegnere, dal ...

Reduci da Temptation Island , Greta Rossetti e Perla Vatiero sono diventate tra le protagoniste indiscusse dell'attuale edizione del. A commentare il loro percorso nella Casa, caratterizzato dal continuo tira e molla con Mirko Brunetti , ci ha pensato l' ex corteggiatrice di Uomini e Donne Chiara Rabbi . I gieffini all'interno della casa del Grande Fratello hanno festeggiato la notte di Capodanno con il cenone e, poi, con balli e musica. Tuttavia, ciò che il pubblico ha visto non ...Nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello Monia La Ferrera si è lasciata andare ad una rivelazione inedita su Massimiliano.