Granada CF-Cadiz mercoledì 03 gennaio 2024 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Scontro salvezza a Los Carmenes

Pareggio per 1 - 1 trae Getafe coi gol di Negredo e Borja Mayoral. Vittoria esterna dell'... prossima avversaria della Juventus in Champions League, vince 4 - 1 in trasferta sulcon la ...Pareggio per 1 - 1 trae Getafe coi gol di Negredo e Borja Mayoral. Vittoria esterna dell'... prossima avversaria della Juventus in Champions League, vince 4 - 1 in trasferta sulcon la ...Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, informazioni sulle modifiche contrattuali o per trasparenza tariffaria, assistenza e contatti. Tutti i marchi Sk ...Granada y Cádiz se enfrentarán por La Liga de España el miércoles 3 de enero. El partido se jugará a las 13:00hs. Seguilo en vivo.