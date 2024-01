Gli sconosciuti suscitano diffidenza | ma nei fatti diventano spesso i confidenti privilegiati Un paradosso solo apparente | che fa scoprire qualcosa di nuovo su se stessi

Leggi su iodonna

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Quando è stata l’ultima volta che avete parlato con uno sconosciuto? Non sorprende, se non ve lo ricordate: non lo facciamo. Che peccato. Secondo studi recenti, come quelli condotti dagli psicologi Nicholas Epley e Juliana Schroeder dell’Università di Chicago, parlare con glirenderebbe le persone felici più di quando lo faccia il dialogare con conoscenti e familiari. Addirittura, secondo Gillian Sandstrom, Senior lecturer in Psychology of kindness all’University of Sussex, questa attività farebbe sentire gli individui più ottimisti e empatici. ...