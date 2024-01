Gli eventi sportivi imperdibili del 2024

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Un anno olimpico che comprende anche un Campionato europeo, due Coppe del mondo di cricket e una lotta per la supremazia dei pesi massimi 1) Coppa d’Africa 13 gennaio-11 febbraio La 34ª edizione del più importante evento sportivo africano avrebbe dovuto tenersi in Costa d’Avorio tra giugno e luglio 2023, ma è stata spostata dopo che qualcuno si è accorto che in quel periodo dell’anno nel paese piove molto. Per Mohamed Salah l’obiettivo è il riscatto, avendo fatto parte della squadra egiziana che ha subito la sconfitta ai rigori contro il Senegal nella finale del 2022. Al torneo parteciperanno anche altri grandi nomi, tra cui André Onana (Camerun), Achraf Hakimi (Marocco) e Victor Osimhen (Nigeria). 2) Australian Open 14 gennaio-28 gennaio Melbourne potrebbe essere il teatro della storia del tennis, visto che Novak Djokovic vi arriverà con l’obiettivo di vincere il 25° ...