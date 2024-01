Gli errori che Meloni e Schlein non devono ripetere nel 2024

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Quello che leggerete qui è un estratto dalla newsletter del direttore Claudio Cerasa, La Situa. Potete iscrivervi qui, è semplice, è gratis. GiorgiaL'anno di Giorgiaè stato caratterizzato da un doppio registro del governo. Da un lato, un europeismo sorprendente e inaspettato, come quello mostrato nella firma del patto di stabilità e come quello mostrato nella rimodulazione del Pnrr. Dall'altro lato vi è laidentitaria, populista, sovranista. Unache negli ultimi dodici mesi si è affacciata sulla scena due volte. Ad agosto, con il decreto contro gli extraprofitti. A dicembre, con la scelta del Parlamento di non ratificare il famoso Mes. Laanti sistema, anti establishment, esiste ma l'Europa, e insieme con essa gli operatori dei mercati, a quella ...