Giappone | terremoto oggi | scossa magnitudo 7 4 | scatta allerta tsunami

Undi magnitudo 7.5 ha colpito oggi la costa delcentro - occidentale, spingendo le autorità a dichiarare un'allerta tsunami. Nel video si vedono le immagini riprese dalla stazione di ...8.46,forte sisma: è allarme tsunami Scattato l'allarme tsunami in, a seguito di un violentoche ha investito la costa centro - occidentale del Paese. La forte scossa, di magnitudo 7.5, ha colpito la zona di Noto, nella prefettura di Ishikawa, al ...Scatta l’allarme tsunami in Giappone, dopo che un violento terremoto ha colpito oggi la zona di Noto, nella prefettura di Ishikawa, nell’ovest del Paese. La scossa registrata è stata di magnitudo 7,4.Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito oggi la costa del Giappone centro-occidentale, spingendo le autorità a dichiarare un'allerta tsunami. At around 4:10pm, an earthquake with a magnitude of 7.6 ...