Giappone | terremoto di magnitudo 7 5 nell’ovest del Paese | diramata l’allerta tsunami

Leggi su tpi

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Undi7.5 è stato registrato oggi, 1 gennaio 2024, in, poco al largo della costa occidentale, nella prefettura di Ishikawa al centro dell’isola di Honshu, la principale del. La scossa è avvenuta alle 8:10 ora italiana, le 16:10 ora locale a una profondità di 76 chilometri. Le autorità hanno fatto diramatonel mar delper onde fino a tre metri in sei prefetture, tra cui quelle di Yamagata e Fukui. Secondo l’istituto sismologico statunitense, lominaccia zone fino a 300 chilometri dall’epicentro del sisma. Le prime onde, alte circa 1,20 metri, hanno già raggiunto la città di Wajima, a circa 500 chilometri a ovest di Tokyo intorno alle 16,21 ora locale (le 8,21 in Italia). L’emittente ...