Giappone | scosse di terremoto di magnitudo 7 5 e 6 2 | almeno sei i morti | Prime onde delle tsunami | si teme ne arrivino oltre i due metri

Allerte tsunami, oltre che in, anche nelle due Coree e nell'Estremo Oriente russo. È il ... "I residenti devono stare all'erta per altre possibilie invito le persone che si trovano in ...Secondo forte terremoto in, magnitudo 6.2 Un secondo forte terremoto ha colpito oggi la costa centro - occidentale del, poco lontano dall'epicentro del sisma precedente di magnitudo ...Il Giappone ha declassato il suo "grave allarme tsunami" per la penisola di Noto ad un livello inferiore di "allarme tsunami", riferisce la BBC. L’allarme grave lanciato in precedenza era il primo dal ...Oltre 32.500 abitazioni nella prefettura di Ishikawa, maggiormente colpita dal violentissimo terremoto che ha colpito oggi il Giappone, ...