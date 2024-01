Giappone | le prime onde dello Tsunami a Suzu | nella zona dell’epicentro – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Diverse scosse di assestamento sono state segnalate neloccidentale dopo quella potente, da 7.5 di magnitudo registrata stamane. Una scossa di assestamento da 5,2 è stata segnalata dal Servizio geologico degli Stati Uniti (USGS) a circa 58 chilometri (circa 36 miglia) a est, a nord-est di Anamizu,prefettura di Ishikawa. Un’altra di magnitudo 5,6 ha poi colpito 8 chilometri a nord, a nord-est di Anamizu, ha dichiarato l’USGS. Qui le immagini di, lesono arrivate alle 4:35 del pomeriggio, ora locale. Major #Warnings are currently in effect for coastal regions of Japan.M7.5 #Earthquake Strikes 42 km NE of #Anamizu, #JapanPowerful #aftershocks have occurred. pic.twitter.com/9s34gWvCTf— Hasnain Mughal ?? (@HasnainMoghal) January 1, 2024 Leggi anche: ...