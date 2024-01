Giappone | il momento del terremoto nella stazione di Kanazawa – Il video

Uno dei momenti del forte terremoto che ha colpito stamane ilnelle immagini dalla stazione di Kanazawa. La scossa, di 7.5 magnitudo , rilevata sulla costa centro - occidentale, è stata registrata stamane. I servizi dei treni ad alta velocità sono stati ...Allerte tsunami, oltre che in, anche nelle due Coree e nell'Estremo Oriente russo. È il ... Non ci sono stati danni rilevanti a "strutture importanti" per il, fa sapere l'Agenzia ...Il sisma, avvertito in diverse regioni, ha causato danni significativi e ha generato un allarme tsunami per le prefetture rivolte verso il Mar del Giappone. Immagini catturate all’interno di un ...In Giappone, una violenta scossa di terremoto ha fatto scattare l'allarme tsunami nel paese. Vediamo l'accaduto e gli aggiornamenti a riguardo.