Giappone | evacuazioni per allerta tsunami | prime onde a ovest

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Le autoritàsi hanno ordinato alla popolazione di evacuare la zona colpita dal violento terremoto, di magnitudo 7.5, sulla costa centro-occidentale del Paese, a causa del rischio. “Tutti i residenti devono evacuare immediatamente su terreni più elevati”, ha dichiarato l’emittente nazionale Nhk dopo che il terremoto ha colpito la regione di Noto, nella prefettura di Ishikawa, intorno alle 16:10 ora locale (le 8:10 in Italia). Ledistanno arrivando a riva, ha reso noto l’agenzia meteorologica del paese (Jma).alte 1,2 metri hanno già colpito il porto di Wajima, sulla penisola di Noto, all’estremità settentrionale della prefettura di Ishikawa. La Jma ha avvertito in mattinata che lepotrebbero raggiungere i cinque metri di ...

Epicentro del sisma l'isola di Honshu, la principale del Paese. Avvertita anche a Tokyo. Nessun danno alle centrali ...L'allerta tsunami con conseguente evacuazione della popolazione in alcune zone è stata dichiarata sull'isola russa di Sakhalin, nella città di Vladivostok e nella vicina Nakhod ...