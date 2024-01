Ghana | Coppa d’Africa | annunciati i convocati | manca Thomas Partey

(Di lunedì 1 gennaio 2024) La Nazionale delha reso nota la lista deiper la, che avrà inizio il 13 gennaio. Tra i 27 giocatori richiamati c’è un assente pesante: il centrocampista dell’Arsenal, che non potrà unirsi ai Black Stars per un infortunio. Ai ghanesi, tra i favoriti per la vittoria, non mancheranno però nomi rilevanti, tra cui il centrocampista militante nel West Ham Mohammed Kudus. Questa la lista completa: Portieri Richard Ofori Joseph Wollacott Lawrence Ati-Zigi Difensori Alidu Seidu Denis Odoi Kingsley Schindler Gideon Mensah Abdul Fatawu Hamid Nicholas Opoku Daniel Amartey Salisu Mohammed Alexander Djiku Centrocampisti Baba Iddrisu Elisha Owusu Abdul Samed Salis Richmond Lamptey Majeed Ashimeru Mohammed Kudus Andre Ayew R. Y. ...

