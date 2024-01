Gf Vip | Paolo Ciavarro sorprende Clizia Incorvaia con una romantica proposta di nozze | la foto dell’anello

Leggi su isaechia

(Di lunedì 1 gennaio 2024)presto convoleranno a! La loro relazione è nata nel 2020, quando entrambi hanno partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, terminata in anticipo per l’influencer, che fu squalificata. L’ex moglie del frontman de Le Vibrazioni Francesco Sarcina, dal quale ha avuto la primogenita Nina, ha dato alla luce, nel 2022, Gabriele, avuto dal figlio di Eleonora Giorgi e Massimo. I due hanno spesso parlato di matrimonio, soprattuttoche, già in passato, aveva sognato delleda favola con il suo. La scorsa estate aveva rivelato che in realtà unac’è stata, ma lei rifiutò: Un po’ di tempo fami ha detto: “Se vuoi ci ...