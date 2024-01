Gf Vip 7 | è crisi tra Giaele De Donà e il marito Bradford Beck? Gli indizi

Leggi su isaechia

(Di lunedì 1 gennaio 2024) SofiaDeè stata una delle protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip, facendo parlare di sé per il suo “matrimonio aperto” con. L’ex partecipante di Ti spedisco in convento ha ricevuto non poche critiche quando, durante la permanenza nella Casa di Cinecittà, aveva palesato un forte interesse per Antonino Spinalbese. Alle perplessità dei suoi coinquilini e del pubblico, si aggiunse anche la piccata reazione delmilionario. Come sottolineato da Brad, i termini del loro “rapporto aperto” non prevedevano alcun coinvolgimento sentimentale ed emozionale con un eventuale partner. Quindi, l’imprenditore ha raggiunto la giovane moglie per informarla del suo disappunto. Nonostante lamatrimoniale consumatasi nel periodo della messa in onda ...