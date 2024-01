Genitori in trappola | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di lunedì 1 gennaio 2024)in: trama, cast e streaming delStasera, 1 gennaio 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in ondain(The Parent Trap),della Disney del 1998 con Dennis Quaid, Natasha Richardson, e Lindsay Lohan nella sua prima apparizione cinematografica. È un remake de Il cowboy con il velo da sposa (1961) con Hayley Mills e, come l’originale, è tratto dal romanzo tedesco Carlottina e Carlottina (Das Doppelte Lottchen, 1949) di Erich Kästner. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Hallie Parker è una ragazzina di 12 anni cresciuta nella Napa Valley, in California, con il padre, Nick Parker, ricco proprietario di un vigneto. Annie James invece vive a Londra con la madre Elizabeth James, detta Lizzie, affermata stilista di abiti da sposa. ...

FILM Su Rai Due dalle 21.10in. In un campeggio estivo, Hallie ed Annie scoprono di essere gemelle e decidono di scambiarsi i ruoli per conoscere il genitore che non hanno mai avuto