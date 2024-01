Gaza | pioggia di razzi di Hamas contro Israele

Leggi su italiasera

(Di lunedì 1 gennaio 2024) (Adnkronos) –ha lanciato 27allo scoccare del nuovo anno a mezzanotte. La difesa aerea ne ha intercettati 18, mentre altri nove sono caduti in luoghi aperti, riferiscono i media israeliani. Le sirene sono entrate in funzione in diverse località centrali fra cui Rehovot, Ness Ziona, Holon, Lod e Modiin, oltre ad Ashdod e Sderot nel sud. Il rumore della contraerea in azione si è sentito a Tel Aviv. Le brigate Izz ad-Din al-Qassam, braccio armato di, hanno rivendicato il lancio in un video, affermando che iM90 sono stati lanciati in risposta ai “massacri di civili” compiuti da. L’esercito israeliano (Idf) ha reso noto di aver ucciso un comandante della Nukhba, la forza di elite di ...