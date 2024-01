Gaza | la corsa della squadra della Mezzaluna Rossa per recuperare i feriti sotto le macerie a Khan Younis

La corsa disperata per portare i bambini palestinesi in ospedale a Gaza , dopo il raid israeliano nell'orfanotrofio a Deir Al Balah . Non si fermano ... (ilgiornaleditalia)

Nei quartieri un tempo vivaci diCity, ora ridotti in macerie, sono rimasti pochi posti per ... 81 anni, e il repubblicano Donald Trump, 77 anni, sembrano pronti a ripetere lapresidenziale ......, Golfo Persico e Africa Vladimir Putin in Russia e Aljaksandr Lukaenka in Bielorussia sicuri ... ma le fasi finali delladanno il leader a gradimento americano davanti di poco allo sfidante ...È uno dei collegamenti usati per l’attacco del 7 ottobre L’ingresso è a meno di 500 metri dal confine, la rete si dirama fino all’ospedale Al Shifa. I militari israeliani: i miliziani potrebbero ancor ...