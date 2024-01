Gaza | Idf prepara il ritiro di 5 brigate di soldati | Israele | Ucciso comandante Hamas Adel Masmah che attaccò kibbutz Kissufim

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Svolta in corso nella guerra a. L'Idf ha annunciato di esser pronto a ritirare dalla Striscia 5di. Una svolta solo temporanea però, nonostante si tratti delpiù significativo annunciato pubblicamente dall’inizio della guerra. Nessun 'cessate il fuoco', anzi.ha a

Gaza, 21 dic. (Adnkronos) - L'esercito israeliano sta tentando di reprime re una protesta per impedire ai camion di aiuti umanitari di entrare a Gaza ... (liberoquotidiano)

Tel Aviv, 31 dic. (Adnkronos) - I soldati della 14a Brigata di Riserva dell'Idf hanno scoperto ordigni esplosivi in ??un parco giochi per bambini ... (liberoquotidiano)

Agli annunci del premier Benjamin Netanyahu fanno seguito le comunicazioni delle forze armate (): i militari sono pronti al conflitto prolungato con Hamas anell'anno appena iniziato e ...Le forze armate israeliane () combatteranno nella Striscia diper tutto il 2024. Lo ha dichiarato il portavoce delle, Daniel Hagari. 'Gli obiettivi della guerra comportano combattimenti prolungati e noi ci ...Nessuno parla di colombe di pace in volo da Shajaia”, ha dichiarato un ufficiale delle Idf a Reuters, facendo riferimento a un quartiere di Gaza distrutto dai combattimenti. “Il prossimo semestre sarà ...L'Esercito israeliano, ha detto oggi un portavoce militare, sarà impegnato in combattimenti a Gaza per l'intero 2024.