Garlaschelli e lo scudetto della Lazio 50 anni dopo | “Chinaglia il mattatore | io la spalla”

(Di lunedì 1 gennaio 2024) “Sono nato a Vidigulfo, un piccolo comune di neppure settemila anime, ma a quel tempo ce n’erano anche di meno, nel cuore profondo del Pavese. Allora era più semplice iniziare a giocare a pallone, se avevi una predisposizione. Il Vidigulfo giocava in terza categoria. Ho iniziato con loro. La maglia ricalcava da vicino quella del Milan. Giocavamo a sentirci giocatori veri, mai e poi mai avrei pensato di arrivare in Serie A e, tanto meno di vincere il primostoria. Sono passati cinquant’. Un’eternità. Il mondo è diventato un altro, ma il primo, come il primo amore, non si scorda mai”. Questa è la storia di Renzo, che per gli amici e i tifosisarà Garla per sempre, ...

Pulici, Wilson, Petrelli, Oddi, Martini, Nanni, Frustalupi, Re Cecconi,, D'Amico, Chinaglia. Per i tifosi della Lazio la formazione della squadra -del 1974 era una filastrocca simile a quella della Grande Inter: Sarti, Burgnich, Facchetti, Bedin, ...Nella Lazio dellodel 1974 anche l'ex giocatore Renzoche a TMW ricorda così D'Amico : "Ho passato tre anni in camera con lui, era una persona di una simpatia unica. Come ...Alla vigilia del 2024, 50° anniversario dallo storico scudetto, il giornalista Mauro Mazza, ex direttore di Rai Uno e Tg2, racconta le gesta di quei fenomenali anni con uno sguardo su Lotito ...