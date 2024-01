G7 | al via la presidenza italiana Meloni ha delineato l’agenda | questione Ucraina | Cina | clima e la sfida dell’IA

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Al via da oggi ladel G7, il foro di dialogo informale che riunisce i sette paesi altamente industrializzati, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti, cui si aggiunge l’Unione Europea. Roma raccoglie il testimone dal Giappone, dopo il vertice di Hiroshima tra i leader, dello scorso 20 maggio, cui ha partecipato Giorgia, dando appuntamento in Italia, dal 13 al 15 giugno 2024 in Puglia, nella Valle d’Itria, a Borgo Egnazia, per il nuovo meeting tra i leader occidentali e quello nipponico. G7,dellaProprio a Hiroshima il premier hadella, spiegando che “il Sud del mondo sarà centrale”, non ...