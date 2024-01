Fortissimo terremoto colpisce la costa del Giappone centro occidentale

Pubblicato il 20 Ottobre, 2023 Si continuano a registrare violente scosse di terremoto in ogni angolo del mondo: dopo il sisma in Afghanistan di ... (dayitalianews)

Pubblicato il 20 Ottobre, 2023 Si continuano a registrare violente scosse di terremoto in ogni angolo del mondo: dopo il sisma in Afghanistan di ... (dayitalianews)

... il 2023 con gli occhi di Medici Senza Frontiere Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Cina,nelle province di Gansu e Qinghai Ultimo Aggiornamento Fotogallery - La Russia cambia i ...... il 2023 con gli occhi di Medici Senza Frontiere Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Cina,nelle province di Gansu e Qinghai Ultimo Aggiornamento Fotogallery - La Russia cambia i ...La scossa è avvenuta in una penisola nel mar del Giappone davanti alla Corea, non nel Pacifico come nel terremoto distruttivo dell’11 marzo 2011. L’epicentro è stato posto a circa 40 chilometri a Nord ...In secondo forte terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito oggi la costa centro-occidentale del Giappone, poco lontano dall’epicentro del sisma precedente di magnitudo 7.5: lo riporta l’Istituto geofisico ...