Forte terremoto in Giappone | scatta l’allerta tsunami

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Ore drammatiche inall’inizio del nuovo anno. Undi magnitudo 7.5 ha colpito la costa centro-occidentale, spingendo le autorità a dichiarare un’allertae ad appellarsi alla popolazione dell’area colpita affinché si ritiri su “terreni più alti possibile”. Prima delsisma si era verificata una prima scossa di magnitudo 5.5, nella stessa zona. In seguito alla seconda scossa se ne è verificata una terza di magnitudo 6.2. Il tutto è avvenuto mentre in Italia erano le prime ore del mattino del 1 gennaio 2024. Non si hanno ancora notizie di eventuali vittime, feriti o danni. Le autorità delhanno ordinato alla popolazione di evacuare la zona colpita dal violento. “Tutti i residenti devono evacuare immediatamente su terreni più elevati“, ha ...