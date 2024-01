Follia di Capodanno | falò in strada e guerriglia contro la polizia

Leggi su iltempo

(Di lunedì 1 gennaio 2024)dia Milano dove nella notte di San Silvestro si sono verificati pesanti disordini, come nel quartiere di San Siro dove un gruppo di persone ha cercato di aggredire i poliziotti nella zona di via Zamagna. Scene da: alcuni residenti hanno accatastato rifiuti e materiale vario al centro dellaper fare una mezzanotte. Gli agenti intervenuto per fermare il tutto sono stati fatti oggetto di lancio di oggetti. Situazione tranquilla in piazza Duomo, dove 25mila persone hanno festeggiato l'arrivo del nuovo anno. Nessun concerto in piazza ma il 'salotto' milanese è stato comunque luogo di ritrovo per accogliere il 2024. La Questura stima che nelle fasi di maggiore afflusso si sia registrata la presenza di circa 25.000 persone. Quanto all'ordine pubblico, tre ...