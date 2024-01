Firenze | Kata rapita per vendicare un abuso subito da un' altra bimba

(Di lunedì 1 gennaio 2024) C'è un'pista sulla scomparsa di, la bambina peruviana di 5 anni, sparita il 10 giugno 2023 dell'ex hotel Astor di. Il suo sequestro potrebbe essere stato maturato come "vendetta trasversale" per unsessualeda un'che viveva anch'essa dentro la struttura. A riportare la notizia è La Repubblica. (LE INDAGINI)

