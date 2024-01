Firenze | coppia litiga in strada per Capodanno | denunciato per lesioni alla fidanzata

Mercoledì 24 gennaio la Libreria sopra la penna di Lucignana , in provincia di Lucca, è pronto a ospitare il matrimonio di una giovanedi toscani. Una location d'eccezione per un'unione civile ...La manifestazione che in Italia invade ogni primavera la città die ogni autunno la ... È adatto ai bambini così come allache cerca la serata non convenzionale in centro città circondati ...Lite di coppia in strada per Capodanno a Firenze. La polizia è intervenuta poco dopo la mezzanotte della notte scorsa, 1 gennaio 2024, in via Orcagna ...Firenze, 1 gennaio 2024 – Lo polizia intorno a mezzanotte è intervenuta a Firenze, in via Orcagna, per la segnalazione di una aggressione in strada di un uomo a una donna.