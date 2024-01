Firenze | 29enne aggredito durante una lite in via Aretina

L'uomo è un ingegnere informatico di 70 anni. L'episodio di inaudita violenza risale a mercoledì scorso ed è avvenuto in pieno centro. L'autore è un......un29 Dicembre 2023 Lo racconta in un'intervista al Corriere Fiorentino l'ingegnere informatico in pensione di 70 anni picchiato con violenza in strada amercoledì scorso da un, ...La Polizia sta indagando a Firenze sull'aggressione a un 29enne durante una lite fra nordafricani avvenurta ieri sera, 31 dicembre 2023, intorno alle 22.30, in via Aretina ...Firenze, 1 gennaio 2024 – Non sono mancati episodi di violenza in strada a Firenze anche la notte di Capodanno. Erano le 22.30 quando è scoppiata una violenta lite fra nordafricani, che si sono dati ...