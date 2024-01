Fiorentina | Nzola vince il braccio di ferro con l'Angola | non andrà in Coppa d'Africa

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Mbalanon prenderà parte allad'che partirà tra una decina di giorni in Costa d'Avorio. Negli scorsi...

M'Bala Nzola ha deciso di non rispondere alla chiamata dell'Angola per la Coppa d'Africa. Resterà a Firenze, dove vuole diventare... (calciomercato)

Nzola ha scelto di dire no alla convocazione dell'Angola per la Coppa d'Africa . Lo ha fatto al termine di alcuni giorni di riflessione, durante i ... (247.libero)

Monza-Fiorentina (calcio d'inizio alle ore 20.45) è una gara valevole per la 17esima giornata di campionato in Serie A, la terzultima... (calciomercato)

Resta ancora tutto da scrivere il futuro di M'Bala Nzola . E per una volta, nonostante la finestra invernale sia vicina, il mercato non c'entra un ... (247.libero)

Il centrale della, nonostante la squadra stia facendo bene, ha una media voto poco ... ancora vittima di infortunio, la redazione inserisce il vero flop di questa stagione:. L'...e Bologna, come già affermato all'inizio, stanno percorrendo strade evolutive di ... Italiano deve fare di necessità virtù proponendo il volitivo Beltran o lo statuario. Entrambi ...Vittorio Tosto ha rivelato un retroscena di calciomercato soffermandosi sulla sessione invernale del mese di gennaio: 'Soldi ce ne sono pochi'.Calato il sipario sul 2023, è tempo di bilanci per la Serie A. Ecco top e flop dei colpi messi a segno in estate: l'Inter vola con Sommer e Thuram, disastro Napoli ...