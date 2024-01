Fiorentina | Italiano | “Nel 2024 vogliamo trovarci fino in fondo in corsa su tutti i fronti”

(Di lunedì 1 gennaio 2024) “Per ilil mio desiderio è vedere la mia squadra esprimersi sempre nel migliore dei modi, cercando di mettere in difficoltà qualsiasi avversario, è quello che stiamo facendo visto che usciamo dal campo sempre a testa alta. Sognare non costa nulla, dobbiamo sempre cercare di andare forte e ottenere il massimo in ogni competizione”. Queste le parole dell’allenatore della, Vincenzo, al TGR Toscana nel giorno di Capodanno: “Siamo dentro tutte e tre le competizioni, questa è una grande soddisfazione percercare di arrivareincome è avvenuto lo scorso anno, sappiamo che non sarà facile ma la nostra intenzione è questa. Dare soddisfazioni, vincere e far gioire il nostro pubblico è quello che noi abbiamo sempre dentro”. ...

Questa sera in campo in Serie A la sfida tra Fiorentina e Torino , ecco le probabili formazioni con le scelte di Italiano e Juric Questa sera in ... (calcionews24)

, Nzola a casa e Kouamè in Coppa d'Africa Vincenodunque potrà fare affidamento su Nzola per le prossime partite e importante è stato il lavoro della società per mediare con la ...Quindi alla fine Nzola resterà a disposizione dellaimpegnata nella corsa alla Champions (la squadra viola ha chiuso il 2'23 al quarto in campionato, con 33 punti) e Vincenzo...Il tecnico della Fiorentina ha parlato dei buoni propositi dell'anno nuovo per la sua Fiorentina in un intervista al Tgr Rai della Toscana ...Mancano pochi giorni e poi prenderà il via la Coppa d'Africa. Diversi i giocatori della Serie A convocati dai vari Ct per disputare la competizione, ma nelle ultime ore è arrivato anche il comunicato ...