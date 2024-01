Fine del reso facile | pronta la svolta per il e-commerce | cosa cambia

AGI - Sono stati 703 nella notte gli interventi dei Vigili del Fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capod anno , l'8,8% in più ... (agi)

Messaggio di fine anno - Mattarella : “Serve una cultura della pace : non basta far tacere le armi”

Roma, 31 dicembre 2023 – Sono tempi di “angoscia” per le guerre nel pianeta, per le “violenze” che crescono, non solo nel mondo ma anche in ... (ilfaroonline)