Ferragni riappare sui social Ma i follower la asfaltano | Non vogliamo vederti mai più

Chiarasui social in un video di capodanno ( GUARDA LO SPECIALE ) che anticipa di qualche ora il countdown postato dal marito Fedez . Per Chiaraè la prima apparizione social dal ...Il ritorno sui social di Chiaradopo il caso 'pandoro': il capodanno in Anticipo a casa Ferragnez E dire che non si trattava nemmeno del suo profilo stavolta, ma di quello del marito Fedez, ...Chiara Ferragni si è riaffacciata sui social a distanza di due settimane dal caos dei pandori Balocco che l'ha travolta prima di Natale. L'influencer, che non usa più i suoi profili social per evitare ...Ora, dopo il pandoro-gate, Chiara Ferragni è un Re Mida al contrario: i fan o meglio, gli ex-fan l’attaccano se si scusa dentro la più anonima delle felpe grigie e la asfaltano se si permette di ...