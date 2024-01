Feriti | proiettili vaganti e oltre 700 interventi | il bilancio dei botti di Capodanno

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Una donna è stata colpita da un proiettile vagante a Napoli mentre un bimbo di 11 anni ha perso un occhio in provincia di Salerno.700 le chiamate ai vigili del fuoco

Botti, petardi evaganti , nottata intensa sul fronte degli incidenti durante l'ingresso nel nuovo anno. A Napoli una donna è rimasta ferita all'addome da un proiettile vagante mentre assisteva dal balcone ......che difendono gli animali che in alcuni casi stanno valutando di posizionare fototrappole nelle 'zone incriminate' per raccogliere le prove di eventuali Lupi. nella foto sotto idi ...Notte di festeggiamenti, quella di Capodanno, ma come sempre accompagnata dal bollettino relativo ai fuochi d'artificio, ai botti e perfino ...È di 36 persone ferite – di cui tre minori – il primo bilancio dei botti esplosi nella notte di Capodanno tra Napoli e provincia. Il dato fornito dalla Questura di Napoli segna un aumento del fenomeno ...