F1 | analisi calendario 2024 | si parte con due gare di sabato | torna la Cina e doppia pausa di un mese

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Lainvernale è ancora nella sua prima metà, ma l’attesa per rivedere in pista le monoposto è già spasmodica. La Formula 1 tornerà soltanto a marzo, mentre a febbraio ci saranno i test che diranno tanto – ma non tutto – sul potenziale dei team, in una stagione in cui gli stravolgimenti non saranno all’ordine del giorno visto che per il terzo anno di fila il regolamento tecnico resta immutato. Ciò che invece cambia, e non di poco, è ildella nuova stagione del Mondiale, decisamente intrigante e ricco di novità, oltre che di, dal momento che saranno 24 ed è il record di sempre, e che si vedranno vetture sui circuiti di tutto il globo terracqueo dal 2 marzo all’8 dicembre. Ma il 2 marzo non è? Già: la prima gara in Bahrein, e anche la seconda in Arabia Saudita, saranno segnate dall’anomalia di ...