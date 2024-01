Ex Sampdoria | Ferrero | 'Tanti auguri a tutti i genoani E forza Genoa!' VIDEO

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Anche se ufficialmente fuoriuscito dal mondo del calcio, l'ex presidente dellaMassimocontinua a far parlare di sé....

Domenico Germano ha incontrato in un bar di Roma l'ex presidente dellae ci ha inviato questo video divertente. "A regà - parlain dialetto romanesco - semo qua da Palombini co sto ......Duferco e di Federacciai Un derby appunto tra lanel cuore di Garrone che l'ha presieduta dopo suo padre Riccardo, pagando poi prezzi altissimi per averla ceduta all'inaffidabile, ...Massimo Ferrero: «Auguri a tutti i genoani e forza Genoa». Nel video c'è anche il tifoso rossoblù Domenico Germano che ce lo ha spedito ...GENOVA - Ora che il 2023 è finalmente finito possiamo scriverlo senza retorica alcuna: questo è stato l'anno più difficile della storia della Sampdoria. E tutto sommato è già un grande risultato che l ...