Ex Milan | il 2023 di Bakayoko | i suoi numeri al Lorient

L'esterno delha avuto le sue occasioni quando ilera in emergenza, ma non ha mai lasciato il segno. Per il nigeriano 0 gol e 0 assist finora in campionato. Kamada, centrocampista della ...Serve del tempo per intervenire, e alin questo momento non ce n'è. E questa situazione, ovviamente, mette a rischio anche tutti quei giocatori che sul mercato hanno davvero dei corteggiatori ...In arrivo anche i Metallica. Due serate a giugno a S. Siro per il “boss” e a luglio per la regina del pop Milan l’è un gran Milan anche per l’offerta musicale con un 2024 che si preannuncia in grado d ...Grande successo per questa terza edizione che ha visto la partecipazione di quaranta under protagonisti di una giornata all’insegna dello sport e del divertimento coronata dalla vittoria finale del ...