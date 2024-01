Europei di Pallanuoto | il Settebello è pronto | 15 gli Azzurri in Croazia

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Roma – E’ tempo didiMaschile. L’Italia si prepara a disputare la competizione tra Dubrovnik e Zagabria (in) per strappare il pass olimpico per Parigi 2024. Il Torneo Continentale è in calendario dal 4 al 16 gennaio e il coach azzurro Alessandro Campagna ha diramato le convocazioni. Sono 15 glichiamati a puntare al prestigioso podio: Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Vincenzo Renzuto Iodice, Francesco Condemi, Luca Damonte, Giacomo Cannella (foto Andrea Masini/Deepbluemedia), Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Oscar Echenique, Andrea Fondelli, Nicholas Presciutti, Alessandro Velotto, Lorenzo Bruni, Gianmarco Nicosia e Luca Marziali. E’ la stessa compagine tricolore che ha partecipato ai Mondiali di Fukuoka. Come riporta la nota di Agc di coni.it, il Commissario Tecnico ha ...

La Nazionale italiana di pallanuoto maschile va a caccia del pass olimpico e il ct Alessandro Campagna ha diramato la lista dei 15 azzurri convocati per gli Europei di pallanuoto, in programma dal 4 al 16 gennaio tra Dubrovnik e Zagabria (Croazia). La rassegna continentale, originariamente prevista in Israele, assegnerà il pass per i Giochi Olimpici. L'Italia della pallanuoto a caccia di un posto a Parigi 2024. Il commissario tecnico, Alessandro Campagna, ha diramato la lista dei 15 azzurri convocati. Gli azzurri, guidati da Alessandro Campagna, cercano in Croazia la qualificazione a Parigi 2024. I campionati Europei al via il 4 gennaio.