“Enea” | il nuovo film di e con Pietro Castellitto

(Di lunedì 1 gennaio 2024) ROMA – “Tutto quello che faccio è per farti ridere. Da quando sono piccolo, vivo per far ridere le persone che amo”.) ed Eva (Benedetta Porcaroli) vi aspettano in tutte le sale cinematografiche italiane, a partire dall’11 gennaio, con “”. Il, presentato in concorso alla 80esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, è diretto e interpretato da, alla sua seconda prova come regista; nel cast figurano anche Giorgio Quarzo Guarascio, Chiara Noschese, Giorgio Montanini, Adamo Dionisi, Matteo Branciamore, Cesare, Clara Galante e Paolo Giovannucci. C’e’ inoltre la partecipazione straordinaria del padre di, ossia Sergio. Una ...

ROMA – “Tutto quello che faccio è per farti ridere. Da quando sono piccolo, vivo per far ridere le persone che amo”. Enea ( Pietro Castellitto ) ed ... ()

ROMA – “Tutto quello che faccio è per farti ridere. Da quando sono piccolo, vivo per far ridere le persone che amo”. Enea ( Pietro Castellitto ) ed ... (lopinionista)

...2025 e 19 milioni di euro per il 2026) per la rigenerazione dell'ambito Bovisa - Goccia e del... Per gli enti di ricerca non vigilati dal Mur (sono Istat, Ispra, Iss,, Inapp, Isin, Lamma, ...PISA - L'ospedale di Pisa festeggia ilanno con la piccola Alba . E' lei la prima bimba venuta alla luce all'ospedale di Pisa nel ... alle 21,41 del 31 Dicembre, è venuto al mondo, un bel ...Enea (11 gennaio) Secondo lavoro da regista di Pietro Castellitto ... The Beekeeper (11 gennaio) Jason Statham è il protagonista del nuovo thriller d’azione diretto da David Ayer con al centro una ...ROMA - “Tutto quello che faccio è per farti ridere. Da quando sono piccolo, vivo per far ridere le persone che amo”. Enea (Pietro Castellitto) ed Eva (Bene ...