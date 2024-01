Elodie | che notiziaccia | tutto annullato

(Di lunedì 1 gennaio 2024) In un periodo già complicato per milioni di italiani, tra il diffondersi di Covid, influenza e altri virus respiratori, arriva un’altra notizia che aggiunge malinconia a questo inizio d’anno. La celebre cantanteha dovuto annullare il suo attesissimo concerto a Teramo, previsto per questa sera del 1 gennaio. L’annuncio dell’annullamento è giunto direttamente dalla voce dell’artista attraverso i suoi profili social, dove con rammarico ha condiviso la notizia con i suoi fan.è stata colpita da una forte tracheite, influenza e una persistente tosse, che l’hanno costretta a rinunciare all’esibizione. La decisione, presa in seguito alla visita dei medici stamattina, impone alla cantante un riposo forzato. La Acs, organizzatrice dell’evento in piazza Martiri a Teramo, ha confermato ufficialmente l’annullamento. Al momento non è stata ...

