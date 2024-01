Ecco l' oroscopo di Branko per il 2024 | tutti i segni Occhio | chi rischia grosso

(Di lunedì 1 gennaio 2024)le previsioni diper ilsegno per segno. Ricordiamo che dal 2 gennaio Libero offrirà ogni giorno ai suoi lettori l'di. Buon viaggio nel mondo dell'astrologia. Qui di seguito troverete cosa ci aspetta nel nuovo anno:ARIETE Siete il primo segno dello zodiaco, audaci e trascinatori quindi individualisti. Ilvi porta alla tappa successiva, dall'io passate al noi sono infatti le relazioni con gli altri ad aprirvi una nuova strada verso il futuro. Plutone crea legami molto forti, sentimentali, sessuali, amicizie che vi aiutano nella riuscita. Mercurio vi prende in simpatia, va e viene, ma il cielo è a vostro favore. Date libero corso all'immaginazione creativa senza però confonderla con i sogni. In amore, sì, avete il permesso di sognare, il risveglio ...

