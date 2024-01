Ecco l' occhiale che ci farà «sentire meglio»

Leggi su panorama

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Nella montatura nasconde, in maniera invisibile, tecnologie acustiche in grado di amplificare selettivamente voci e suoni in modo discreto. in pratica, si percepiscesolo ciò che interessa di più. Creato da EssilorLuxottica e in arrivo l’anno prossimo, si rivolge a chi accusa disturbi uditivi lievi o moderati. cioè a più di un miliardo di persone nel mondo. Perdono le parole, non tutte, qualcuna. Capita ogni giorno, durante un dialogo in un luogo affollato, al ristorante, al supermercato, durante una riunione oppure al bar. Arrivano a non afferrare il senso di una conversazione: a volte chiedono di ripetere; più spesso, per pudore, fanno finta di niente. Non distinguono suoni bassi e rumori soffusi, come un campanello in lontananza o il telefono che squilla in un’altra stanza. Sono i nostri nonni, i nostri genitori o siamo proprio noi: secondo l’Organizzazione ...