Ecco ciò che vorrei dalla politica e dai media per il 2024

(Di lunedì 1 gennaio 2024) di Mario Turco Liveri Innanzituttoche il nostro governo si adoperasse per la pace in Ucraina e in Palestina, che condannasse il massacro di un intero popolo, che capisse anche le ragioni degli altri e sia meno suddito della Nato e degli Usa.che si occupasse delle ingiustizie sociali e provvedesse a varare una riforma fiscale che preveda una dura lotta agli evasori, dando all’Agenzia delle Entrate la possibilità di accertare, tramite collegamenti informatici, tutte le banche dati esistenti, ovvero catasto, banche, motorizzazione civile, etc, e riducendo drasticamente l’uso del contante. Col recupero dell’evasione, intervenire sulla sanità pubblica, riducendo le sovvenzioni ai privati, sulla scuola, sull’ambiente, sull’efficientamento energetico e sulla manutenzione del territorio, sul clima per prevenire e mitigare i disastri dovuti al ...