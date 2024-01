Ecco chi avrà un 2024 d' oro | 1300 euro in più in busta paga

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Gli ultimi interventi del governo in materia fiscale avranno delle ripercussioni positive sulle bustedei lavoratori dipendenti. A rendere i cedolini più sostanzioni saranno, in particolare, il taglio del cuneo fiscale e la nuova Irpef. I primi cambiamenti si noteranno già a partire da gennaio. Per quel che riguarda il cuneo, l'esecutivo ha confermato il taglio già in vigore da luglio. Taglio che prevede 6 punti in meno per i redditi fino a 35milae 7 per quelli fino a 25mila. Le tasse sul lavoro caleranno per ben 14 milioni di dipendenti con vantaggi medi di circa 100al mese. Questo provvedimento, però, non si applicherà alle tredicesime e sarà rifinanziato solo per il. Per quanto riguarda l'Irpef, invece, si passa da quattro a tre aliquote con l'accorpamento dei primi due scaglioni con un'unica ...