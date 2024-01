È morto Tripolino | con i suoi 111 anni era la persona più anziana d' Italia

E'il 31 dicembre a Cecina Tripoli Giannini , l'uomo più vecchio d'Italia. Ad agosto aveva festeggiato 111 anni ed era stato festeggiato da amici e parenti. Giannini, per tutti "" era il ...E'il 31 dicembre a Cecina Tripoli Giannini , l'uomo più vecchio d'Italia. Ad agosto aveva festeggiato 111 anni ed era stato festeggiato da amici e parenti. Giannini, per tutti "" era il ...E' morto nella sua casa di Cecina (Livorno), a 111 anni di età, Tripoli Giannini, da tutti conosciuto come Tripolino, l'uomo più longevo d'Italia. (ANSA) ...E’ morto nella sua casa di Cecina (Livorno), a 111 anni di età, Tripoli Giannini, da tutti conosciuto come Tripolino , l’uomo più longevo d’Italia. Lo ...