E’ Armando il primo nato in Irpinia nel 2024

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi chiamailinnel. Il piccolo e’presso la clinica “Malzoni” di Avellino due minuti dopo la mezzanotte. Il dottore Gianmarco Miele ha affiancato la neomamma in sala parto, esprimendo la felicità per aver iniziato il nuovo anno con l’arrivo di. Il neo, con un peso di 4 chili e 280 grammi, è stato amorevolmente coccolato da tutto il personale medico presente, che include il medico anestesista, la pediatra, le ostetriche e le infermiere pediatriche. “Benvenuto al piccoloche ha cominciato la sua avventura su questa terra proprio nel nuovo anno due minuti dopo lo scoccare della mezzanotte – scrive il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio – ...

Avellino . Si chiama, ed è venuto alla luce esattamente due minuti dopo la mezzanotte di Capodanno. È lui ilnato del 2024 in Irpinia e, salvo altri primati in cliniche o ospedali della regione, di tutta la ......Armando Marano di Mercogliano è il primo nato dell'anno in Irpinia. È figlio di una coppia di Mercogliano, Luana Dainese e Achille Marano. Lo ha annunciato alle 2 del mattino il sindaco di Mercogliano ...