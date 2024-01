Dune | Parte Due si prevede sarà uno dei più grandi successi al box office

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Dopo iritardi riguardo la data di uscita, scioperi e tanto altro,Due pare avere una data ufficiale. Infatti il sequel di Denis Villeneuve dovrebbe arrivare sui nostri schermi a marzo. I fan della saga sono in trepidante attesa riguardo quello che li aspetta sul film, e come il regista affronterà la sfida di adattare l’iconico materiale dinza di Frank Herbert e, a quanto pare, anche i boxdi tutto il mondo sono estremamente entusiasti. Secondo quanto riportato da ComicBook, è uno dei sei titoli che si ritiene incasseranno più di 100 milioni di dollari nel primo trimestre del 2024. Inoltre, “alcuni distributori rivali” ritengono che il sequel potrebbe incassare un totale di 1 miliardo di dollari al botteghino globale. Il nuovo film esplorerà il mitico viaggio ...

Il momento sta per arrivare e per l’occasione Warner Bros ci ha deliziati con un ultimo sguardo con il trailer finale di Dune Parte 2, sequel del ... ()

Gli attori Timothée Chalamet e Austin Butler si sono scontrati a un'epica sfida a Call of Duty : Modern Warfare , dove è approdato il mondo di Dune : ... (movieplayer)

due (dal 15 marzo 2024) Prepariamoci allo scontro finale nella secondadell'epopea fantascientifica di Denis Villeneuve, dal gigantesco romanzo di Frank Herbert.