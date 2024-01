Leggi su notizie

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Italiani e stranieri nei fermi che hanno eseguito i militari dell’Arma, soprattutto per detenzione di cocaina e altre sostanze stupefacenti a fini di spaccio Undiin piena regola. A base di cocaina, ma non solo, anche crack, hashish e marijuana. Alla fine è di 8 persone arrestate il bilancio che aveva messo in preventivo di fare l’Arma deisu alcuni controlli antiche sono stati compiuti in alcune zone di Roma, con il Comando Provinciale di Roma che hanno eseguito ile hanno portato al sequestro di centinaia di dosi di sostanze stupefacenti tra cocaina, crack, marijuana e hashish. Una pattuglia deimentre è in azione (Ansa Notizie.com)La zona più interessata è stata quella di Tor bella Monaca, con iche ...