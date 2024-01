Dopo festa Capodanno finisce in tragedia | ucciso con una coltellata

Leggi su notizie

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Undiche è finito incon l’uccisione di un uomo con una: per lui non c’è stato nulla da fare Le notizie che arrivano direttamente da Udine, precisamente da viale Palmanova, sono a dir poco terribili. Undinel sangue. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che un uomo sia statocon unafatale alla gola. Si trattava di un 31enne, di origine dominicana. Per quest’ultimo non c’è stato assolutamente nulla da fare. Subito è scattato l’allarme con l’arrivo del 118 e dei carabinieri.ladi, arrivano i carabinieri (Ansa Foto) ...