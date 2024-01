Djokovic | ultima chiamata? Nel 2024 sarà caccia al Golden Slam

Leggi su sportface

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Il 2023 di Novakè stato incredibile. Il serbo è tornato in Australia dopo due anni e da lì ha iniziato una cavalcata trionfale verso la conquista di tresu quattro disposizione, fermandosi a una partita dal Grande, proprio come nel 2021. Una sola partita, che due anni fa è stata la finale dello US Open, persa contro Daniil Medvedev, e quest’anno la partita che nessuno si aspettava chepotesse perdere: la finale di Wimbledon, andata a Carlos Alcaraz dopo un’epica battaglia. Con la vittoria del settimo titolo in carriera alle ATP Finals il bilancio della stagione diventa estremamente positivo, nonostante la sconfitta in semifinale della Serbia in Coppa Davis. Nel, però, Nole non vorrà certamente puntare al traguardo che nessuno nel tennis maschile è riuscito a ...