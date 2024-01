Divertente | Moglie lascia delle istruzioni al tecnico | ma lui decide di fare di testa sua

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Molte persone che lavorano comeriparatore o tuttotrovano che sia un lavoro interessante. Non sanno mai in cosa si imbatteranno da un giorno all’altro e a volte possono anche trovarsi di fronte a una o due sorprese. Se c’è una cosa che ogni riparatore vi dirà, è che deve ascoltare ciò che gli viene detto per quanto riguarda le. Se non si ascoltano le, ci si può trovare in qualche guaio e il riparatore di questa storia si è trovato in una brutta situazione. La lavastoviglie di Laura ha smesso di funzionare e ha chiamato un. Poiché il giorno dopo doveva andare al lavoro, disse al: “Lascio la chiave sotto lo zerbino. Aggiusti la lavastoviglie, lasci pure la fattura sul ripiano della cucina e le mando un assegno”. “A proposito, ...

Lae i suoceri marchesi chiedono la testa del nuovo arrivato ma Pio non ha la forza di ... "Come può uno scoglio" è una commedia a tratti, giocata sul paradosso comico degli opposti ...... e in cinema selezionati con proiezioni evento, lacommedia " Bang Bank " L'occasione fa ... l'arrivo di una donna incinta, Amanda, la parapsicologadel bancario, con una sconvolgente ...E' davvero divertente vedere come stanno trascorrendo la vigilia di San Silvestro una parte d'interisti: mentre le mogli sono impegnate in cucina con la preparazione del cenone, loro si prodigano con ...Poi Fiorello ricorda Maurizio Costanzo e per lui ha solo parole di stima e d'affetto: "È stato determinante per il mio cambio. Lui mi accolse quando arrivai a Roma e nell'edizione di Buona Domenica e ...