Discorso Mattarella | Schlein | “Ha riaffermato valori e principi della Costituzione”

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 1 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Il Presidentenel suohaCarta Costituzionale riuscendo a calarli nella contingenza politica, economica e sociale che il Paese e il pianeta stanno vivendo. Pace e giustizia sociale, per il progresso e l’affermazionedemocrazia”. Lo afferma la segretaria del Pd, Elly, commentando ildel PresidenteRepubblica, Sergio. “Il messaggio che arriva questa sera dal Presidenteè un inequivocabile stimolo a cambiare le cose, a non rassegnarci. Non possiamo che accogliere l’appello a non abituarci all’orroreguerra e a lavorare subito, urgentemente, ...