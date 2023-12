Discorso Mattarella e i valori dell’Italia | “La forza è l’unità” – Video

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 1 gennaio 2024) (Adnkronos) – "Contribuire alla vita e al progresso della Repubblica, della Patria, non può che suscitare orgoglio negli italiani. Ascoltare, quindi; partecipare; cercare, con determinazione e pazienza, quel che unisce. Perché ladella Repubblica è la sua unità". E' uno dei passaggi più significativi deldel Presidente della Repubblica, Sergio. "-ha spiegato il Capo dello Stato- non come risultato di un potere che si impone.della Repubblica è un modo di essere. Di intendere la comunità nazionale. Uno stato d'animo; un atteggiamento che accomuna; perché si riconosce neifondanti della nostra civiltà: solidarietà, libertà, uguaglianza, giustizia, pace. Iche la Costituzione pone a base della nostra convivenza.